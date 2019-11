EuroMillions-winnaar treedt naar buiten: ‘Het wordt een mooie Kerstmis’

Steve Thomson (42) en zijn vrouw Lenka (41) wonnen 123 miljoen euro met EuroMillions. ‘Het wordt een mooie Kerstmis.’

Pas drie dagen nadat de winnende cijfers bekend werden gemaakt op 19 november, ontdekte Steve Thomson dat hij de gelukkige winnaar was. De financiële meevaller maakt het koppel uit het Britse kuststadje Selsey op slag een van de grootste EuroMillion-winnaars in de geschiedenis van het land.

‘Ik begon te beven, alle cijfers klopten’, zegt hij daarover in de Britse pers. ‘Het scheelde niet veel of ik kreeg een hartaanval. Ik wist echt niet wat te doen.’

Wat gaan ze met het geld doen? De prioriteit is volgens hem een nieuw huis kopen met een aparte slaapkamer voor hun dochter en twee zonen. Nu wonen ze in een ‘schoendoos’ met drie slaapkamers.

‘Iedereen gaat een goede Kerstmis hebben’, zegt de winnaar. ‘Ik weet nog niet wat we gaan doen, ik ga niet koken, moeder gaat niet koken, Lenka gaat niet koken. Kerstmis wordt goed dit jaar.’

Het koppel, dat al zeventien jaar samen is, is naar eigen zeggen niet van plan om het geld door deuren en ramen te gooien. Maar ze willen wel vrijgevig zijn ‘op een verstandige manier’. ‘Het is zo veel geld’, zegt Thomson. ‘Ik ga vrijgevig zijn. Ik woon in een klein dorp, dat wil ik niet verlaten, wat ik voor het dorp kan doen, zal ik doen.’

Thomson besloot om zichzelf bekend te maken als EuroMillions-winnaar. ‘Ik ga het niet verstoppen. Op het einde van de dag ben ik nog steeds Steve en mijn vrouw is nog steeds Lenka. Dat gaat niet veranderen. We staan er nu gewoon beter voor op financieel gebied.’

Over de reactie van zijn kinderen zegt Thomson dat ze alle drie iets vroegen. De oudste vroeg zijn eigen kamer, de tweede zoon wil een Tesla en de dochter vroeg een roze iPhone.