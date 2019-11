Soedanees krijgt asiel in Frankrijk door identificatiemissie in België

Een Soedanese migrant is in Frankrijk erkend als vluchteling omdat hij mogelijk in gevaar komt door de Soedanese identificatiemissie in ons land. Dat meldt De Morgen.

De zaak is een uitloper van de identificatiemissie uit Soedan in 2017 in België, in het leven geroepen door toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA). Die kreeg kritiek omdat ons land Soedan informatie verschafte over personen die potentieel op de vlucht waren voor dat regime.

De Morgen bericht vandaag over de beslissing van de Franse rechtbank. Daaruit blijkt dat M. in het gesloten centrum in België informatie over zijn familie in Soedan had in een formulier had ingevuld. Later verscheen hij voor de Soedanese identificatiemissie. Die delegatie had toegang tot de informatie over zijn familie. De dag van zijn terugvlucht vernam België dat de man al asiel had aangevraagd in Frankrijk en dat zijn dossier daar afgehandeld moest worden.

Frankrijk had in de zomer daarvoor zijn asielaanvraag afgewezen, maar de Franse rechtbank oordeelde in juli dat de situatie in Soedan en zijn blootstelling aan de Soedanese delegatie in België de man in de problemen kan brengen bij terugkeer.

‘Onze ongerustheid over de identificatiemissie blijkt nu toch terecht’, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan De Morgen. Toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken zegt dat het Soedan-rapport over die missie duidelijk was: er hebben ‘geen folteringen’ in Soedan plaatsgevonden.

Het Soedan-rapport kwam er begin 2018, na berichten van het Tahrir-instituut over foltering van Soedanese transmigranten die door België teruggezonden werden. Die terugzendingen vonden plaats nadat de identificatiemissie van de Soedanese overheid hier de migranten had geïdentificeerd. Het Soedan-rapport oordeelde dat de overheid een extra toetsing aan artikel 3 van het EVRM (het verbod op foltering in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, red.) moest verrichten. Dat geldt ook voor wie geen asiel aanvraagt, wat het geval is bij veel Soedanese transmigranten.