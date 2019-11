Homejacking: oma en jonge kinderen overvallen, daders crashen

Een grootmoeder en twee kleinkinderen zijn in een oude boerderij in Erwetegem (Zottegem) dinsdagavond het slachtoffer geworden van een homejacking. De daders wisten geld, juwelen, een fototoestel en een Mercedes buit te maken, maar moesten hun buit even later weer achterlaten nadat ze een ongeval hadden.

De homejacking vond plaats rond 21.30 uur in de Potaardestraat. De woning heeft pas sinds één à twee maanden nieuwe eigenaars: een gezin met twee jonge kinderen. Terwijl hun moeder op reis is in de VS en hun vader een lezing ging geven in Nederland, zorgde hun 69-jarige grootmoeder voor de kinderen van 6 en 3 jaar.

Twee mannen drongen de woning binnen via de keuken en bedreigden de aanwezigen met een vuurwapen. De moeder van de eigenares moest haar bankkaart afgeven. Terwijl één dader geld ging afhalen, bleef de andere bij de oma en kinderen.

Foto: lvdb

De mannen maakten geld, juwelen en een fototoestel buit. Ze gingen er daarna vandoor met de Mercedes van de eigenares. Er zou ook een vrouw in een vluchtauto buiten gestaan hebben.

Crash en vechtpartij

Omstreeks 22.15 uur botste de Mercedes tegen twee geparkeerde voertuigen in Kerksken (Haaltert). Een van de daders raakte daarbij gewond. De daders lieten de Mercedes en de buit – die ze onder een auto gooiden – achter en vluchtten met een andere wagen.

Omwonenden konden videobeelden maken van de verdachten.

(Lees verder onder de video)

“Ik hoorde plotseling een luide knal”, vertelt een ooggetuige, die een kinderopvang in de straat heeft. “Ik had niet direct veel argwaan, want er gebeuren wel meerdere ongevallen hier in de straat. Normaal gezien ga ik altijd buiten eens poolshoogte nemen, maar nu ben ik gelukkig boven gaan kijken door mijn dakraam. Ik zag twee jonge, allochtone mannen uit een Mercedes stappen. Ze riepen Komaan, komaan! tegen elkaar in het Marokkaans. Ik kon verstaan wat ze zeiden, want ik heb eerder een Marokkaans kindje opgevangen. Ze liepen naar de koffer om er iets uit te nemen. Toen ze wilden wegvluchten, probeerde de eigenares van één van de getroffen wagens hen tegen te houden. Ze kreeg een tweetal stevige klappen te verduren van één van de jongemannen. Nadien zijn ze verder weggevlucht richting Heldergem.”

De jonge vrouw is met een kapotte lip naar het ziekenhuis gebracht. Ze is er fysiek niet erg aan toe, maar de lip moest toch gehecht worden.

Daders spoorloos

Voorlopig is nog geen spoor van de daders. De politie heeft een helikopter en hondenteam ingezet. Intussen voert het lab een sporenonderzoek in Erwetegem, terwijl de grootmoeder en kinderen die het slachtoffer werden van de homejacking bij buren verblijven. Een team van het lab kwam ook in Kerksken ter plaatse, om de wagen te onderzoeken.

Foto: lvdb

Foto: lvdb