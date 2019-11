Voor aanvang van het F1-seizoen wees alles erop dat dit het seizoen ging worden waarin Ferrari Mercedes het vuur aan de schenen zou leggen maar het verliep enigszins anders. Ferrari-teambaas Mattia Binotto blijft echter niet bij de pakken zitten.

Het verloop van het seizoen is ondertussen wel bekend: Mercedes domineerde het eerste deel van het seizoen en Ferrari kwam heel sterk uit de zomerpauze. In de strijd om de wereldtitel was het spreekwoordelijke kalf echter al verdronken.

Ferrari is het aan zijn stand verplicht om elk jaar voor de wereldtitel te gaan en toch wachten de tifosi al sinds 2008 tot er nog eens een wereldtitel richting Maranello komt. Teambaas Mattia Binotto beseft dat en laat weten dat zijn team hoger moet mikken.

"Natuurlijk zal de tweede plaats nooit goed genoeg zijn voor Ferrari en we kijken uit naar een zeer intense winter om als groep te blijven groeien. Het doel is om sterker terug te komen en de uitdagingen aan te gaan die ons te wachten staan."

"Natuurlijk waren er hoogte- en dieptepunten: het eerste deel van het seizoen ging niet zoals we wilden, maar ik waardeer zeker de manier waarop we allemaal samen stonden, de mouwen hebben opgestroopt en terug hebben gevochten," zei Binotto.

"Bijzonder opmerkelijk was de manier waarop we reageerden na het zomerreces, met drie overwinningen op rij en een reeks van zes opeenvolgende pole positions. Evenals onze overwinning in Monza, slechts enkele dagen na de ongelofelijke viering van het 90 jarig bestaan van de Scuderia, in Milaan, voor een enorm publiek."

In Abu Dhabi zal ook Charles Leclerc zijn eerste seizoen als Ferrari-rijder volmaken en Binotto hoopt dat de jonge Monegask zijn opgedane ervaring zal benutten in 2020.

"Abu Dhabi is de laatste race van wat voor iedereen een lang seizoen is geweest. Voor ons bij was het een jaar van een nieuw begin, met teamleden die nieuwe rollen op zich namen en Charles in zijn eerste jaar bij ons. Ons doel was om de basis te leggen voor de toekomst," besluit Binotto.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: