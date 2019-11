Tegenwind uit EVP-hoek voor Verhofstadt

De EVP loop niet warm voor het idee om Guy Verhofstadt voorzitter te laten zijn van de conferentie over de toekomst van Europa.

Het Europees Parlement moet vandaag het vertrouwen geven aan de Europese Commissie van Ursula von der Leyen, die dan op 1 december aan de slag kan. Daarvoor rekent de Duitse op de steun van haar eigen EVP, de sociaaldemocratische S&D en de liberalen van Renew.

Maar de vraag wie vanaf volgend jaar de conferentie over de toekomst van Europa mag leiden, veroorzaakt wrevel tussen de christendemocraten en liberalen. Die conferentie is bedoeld om – in de woorden van Von der Leyen – het democratische gehalte van de Europese Unie te versterken.

In een zogenaamde non-paper tekenden de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel de contouren uit van die conferentie, waarbij behalve de Europese instellingen ook het middenveld en burgers betrokken worden.

Volgens Merkel en Macron moet die conferentie ‘worden voorgezeten door een belangrijke Europese persoonlijkheid’.

Na de verdeling van de Europese topjobs begin juli gingen de liberalen ervan uit dat die functie hen zou toekomen. Ze denken aan Guy Verhofstadt, die zo een ‘troostprijs’ zou krijgen nadat hij naast het voorzitterschap van het Europees Parlement heeft gegrepen. Ook Macron zou de Belgische ex-premier steunen.

Te voluntaristisch

Maar bij de EVP ontkent men het bestaan van zo’n stilzwijgend akkoord en vreest men dat Verhofstadt in die functie te voluntaristisch en te weinig neutraal zou zijn. Dat verzet wordt bij de liberalen gezien als een teken dat EVP-fractieleider Manfred Weber nog altijd uit is op revanche voor het feit dat hij geen voorzitter van de Commissie kon worden. Dat kwam door het verzet van Macron – wiens partij deel uitmaakt van Renew. Ze zien het als een veeg teken dat ook de namen van EVP’ers circuleren, waaronder die van oud-parlementsvoorzitter Antonio Tajani.

De tijd dringt. Op de Europese top half december zullen de leiders de conferentie een eerste keer bespreken. De eerste fase moet volgens Merkel en Macron al in februari beginnen en tot de zomer draaien rond de vraag hoe de verdeling van de topjobs transparanter kan. Een idee is dat de volgende Commissie verkozen zou worden via een systeem van Spitzenkandidaten die in alle lidstaten kandideren. In een tweede fase, tot begin 2022, zou het gaan over de beleidsprioriteiten om de EU meer soeverein te maken – een stokpaardje van de Franse president.