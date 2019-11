Toenemende repressie in Egypte van Sisi baart zorgen

Volgens Amnesty International hanteert Egypte een systeem van ‘parallelle justitie’ tegen opposanten. Ook de persvrijheid werd intussen tot nul herleid.

Amnesty International maakt zich grote zorgen over de toenemende repressie onder president Abdel Fattah al-Sisi. Volgens de mensenrechtenorganisatie beroepen de Egyptische autoriteiten zich op een 'parellel rechtssysteem' om elke oppositie tegen president Abdel Fattah al-Sissi de kop in te drukken. Dat staat te lezen in het rapport ‘Permanente staat van uitzondering’ (Etat d'exception permanent), dat woensdag verschijnt.

‘De situatie verslechtert, de repressie wordt steeds harder. In het Egypte van Sisi worden alle critici van de regering als potentiële terroristen gezien’, klinkt het. Amnesty International vestigt in haar rapport de aandacht op het zogenaamde Parket Generaal voor de Staatsveiligheid (SSSP). Dat gerechtelijk orgaan zou als instrument fungeren om opposanten het zwijgen op te leggen.

Bedreiging voor de nationale veiligheid

Het SSSP zou zich focussen op activiteiten die als een bedreiging voor de nationale veiligheid worden gezien.

Veel verdachten worden volgens de mensenrechtenorganisatie geviseerd om hun engagement voor de politiek of voor de mensenrechten. Anderen worden vastgehouden omdat ze op sociale media hun mening deelden of omdat ze deelnamen aan protesten. Egypte nam vorig jaar een wet aan die de vrijheid van meningsuiting online inperkt. Het recht op deelname aan demonstraties werd al in 2013 opgeschort.

Amnesty International constateerde dat het aantal gevallen dat de SSSP behandelde, de voorbije jaren drastisch toe. Van 529 in 2013 tot 1739 in 2018. In afwachting van de behandeling van hun zaak worden de verdachten volgens de mensenrechtenorganisatie in voorlopige hechtenis geplaatst. Maar die situatie houdt maanden, zelfs jaren aan.

Ongekende repressie

Mensenrechtenorganisaties stellen een ongekende repressie van vrijheden vast sinds Sisi in 2014 de macht greep. De president en zijn achterban beweren dat hun maatregelen nodig zijn om de stabiliteit te verzekeren en Egypte tegen de dreiging van Islamistische militanten te beschermen.

Eind september vonden er in verschillende Egyptische steden nog protesten tegen de overheid plaats. De overheid reageerde prompt met meer dan duizend arrestaties, meer ordediensten en willekeurige politiecontroles op straat.

Geen persvrijheid

Zondag nog viel de Egyptische politie binnen in het kantoor van de onafhankelijke nieuwssite Mada Masr. Drie stafleden, de hoofdredacteur incluis, werden meegenomen en later vrijgelaten, berichtte de site via Twitter. De raid kwam er nadat veiligheidsagenten zaterdagmorgen al een andere journalist, Shady Zalat, thuis arresteerden en zijn laptop en telefoon zouden hebben geconfisceerd.

Security forces detained three Mada Masr journalists during an afternoon raid on the paper’s offices in Cairo today, before releasing them several hours later. Editor Shady Zalat, who was arrested on Friday night, was also released on a highway: https://t.co/HfCF7uMUuT pic.twitter.com/snSv605s6N — Mada Masr ??? ??? (@MadaMasr) November 24, 2019

Mada Masr publiceerde vorige woensdag een artikel waarin stond dat Mahmoud al-Sisi, de president zijn oudste zoon en een veiligheidsagent, een diplomatieke job in Rusland zou krijgen.

In een reactie op het voorval riep de Amerikaanse Buitenlandminister Mike Pompeo Egypte dinsdag op om de persvrijheid te respecteren.

Mada Masr is een van de laatste onafhankelijke nieuwsmedia in Egypte, na jaren van steeds striktere controles op media en arrestaties van journalisten en bloggers. De site van Mada Masr, met kritische verhalen in het Arabisch en in het Engels, is geblokkeerd in Egypte.