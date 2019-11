Amerikaanse verkiezingspoll: Democraat Pete Buttigieg almaar populairder en impeachment heeft weinig invloed op stemgedrag

In een nieuwe verkiezingspeiling is de jonge burgemeester van South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, de tweede populairste Democratische presidentskandidaat. Verder blijkt de impact van het impeachmentonderzoek op de keuze van de kiezer uiterst gering.

In de poll, uitgevoerd de Universiteit van Quinnipiac, eindigt Pete Buttigieg na vice-president Joe Biden, op de tweede plaats. Biden kan in de aanloop naar de Democratische voorverkiezingen rekenen op 24 procent van de stemmen die naar de Democraten kunnen gaan.

Pete Buttigieg - met zijn 37 jaar de benjamin onder de kandidaten - wist in de peiling 16 procent te verzamelen en boekt daarmee een aanzienlijke winst. In eenzelfde peiling op 24 oktober moest hij het nog stellen met 10 procent.

Slecht nieuws is er voor Elizabeth Warren, de progressieve senator van Massachusetts. Zij nam sinds de vorige peiling een forse duik en stuikt van de eerste naar de derde plaats. Volgens de peiling is nog 14 procent van de Democraten van plan om voor Warren te stemmen, tegenover 28 procent bij een eerdere bevraging.

De onafhankelijke senator van Vermont, Bernie Sanders volgt op de vierde plaats met 13 procent. Voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg kondigde pas zondag zijn kandidatuur aan en krijgt momenteel in de peiling, die tussen 21 en 25 november werd uitgevoerd, 3 procent van de kiesintenties toebedeeld.

Belangrijke verkiezingsthema's

De poll werpt ook een blik op de beweegredenen van de Democratische kiezers om een of andere kandidaat te steunen. Voor 26 procent is gezondheidszorg het belangrijkste thema. 21 procent vindt aandacht voor klimaatverandering doorslaggevend en 14 procent hecht vooral belang aan het economisch programma van de kandidaat.

Opvallend is dat het plan voor een universele gezondheidszorg (Medicare for all) onder alle Amerikaanse kiezers aan populariteit verliest. Terwijl in maart nog 43 procent van de Amerikanen zich erachter schaarden, vindt nu nog maar 36 procent het een goed idee.

Impact van impeachment

Twee weken van openbare hoorzittingen in het nieuws lijken weinig impact te hebben op de populariteit van president Trump. Terwijl 40 procent van de Amerikaanse kiezers gelooft dat de president zijn job naar behoren vervult, vindt 54 procent van niet. Die cijfers verschillen echter weinig van de resultaten uit eerdere peilingen.

Op de vraag of hun president moet worden 'impeached' en afgezet, antwoordt 45 procent van de Amerikaanse kiezers positief. 48 procent denkt echter dat dat niet nodig is..

Terwijl 50 procent het impeachmentonderzoek als een legaal onderzoek ziet, bestempelt 43 procent het als een politieke 'heksenjacht'.

Volgens de poll zal de impeachmentprocedure niet veel impact hebben op het kiesgedrag, aangezien 86 procent van de Amerikanen beweert zijn/haar kieskeuze al te hebben gemaakt. Slechts 13 procent geeft aan nog van gedachten te kunnen veranderen.