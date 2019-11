Zitting over wangedrag van Antwerp-fans in thuiswedstrijd tegen Club Brugge uitgesteld naar 14 januari 2020

De disciplinaire zitting voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) over het wangedrag van Antwerp-fans in de thuismatch tegen Club Brugge is dinsdag uitgesteld naar 14 januari 2020. De Great Old krijgt zo de kans om de amokmakers te identificeren.

Antwerp diende zich dinsdagnamiddag te verdedigen voor het tijdelijk stilleggen van de thuismatch tegen Club Brugge van 10 november. De topper werd in de eerste helft gestaakt, nadat Antwerpse fans drankbekers en andere objecten richting spelers en scheidsrechters hadden gegooid. Ook na de match waren er nog incidenten. Enkele thuissupporters waren binnengedrongen op een ontoegankelijke verdieping van de hoofdtribune. In het tumult raakte de veiligheidsverantwoordelijke van Antwerp gewond. De Great Old besliste daarop om supporters van tribunes 2 en 3 de rest van het seizoen niet meer binnen te laten op de hoofdtribune na de wedstrijd. Eerder experimenteerde het stamnummer 1 al met een alcoholverbod op tribune 1.

Een uitspraak viel er nog niet. De zaak werd op vraag van Antwerp uitgesteld, naar de zitting van 14 januari 2020. De club wil de tijd krijgen om alle stukken aan het strafdossier toe te voegen die bewijzen dat Antwerp het nodige doet om de onruststokers te identificeren en te straffen. Ook moet RAFC tegen dan de logbestanden van de communicatie met de politie bijvoegen. Op 14 januari volgend jaar gaan de debatten voort. (belga)