Politie weet wie Olense betonlopers zijn: 'Stap naar de politie'

In Olen hebben vijf mensen pas aangelegd beton vernietigd, en zo het wegdek beschadigd. Drie van de vijf werden door de politie geïdentificeerd. De politie raadt de andere twee betrokkenen aan zich te melden.

‘Een dame die met haar fiets door het beton was gereden had zich al eerder gemeld’, weet commissaris Dirk Janssens van de politiezone Neteland. ‘Ondertussen heeft ook de persoon die zijn initialen in het verse beton had geschreven zich bij onze diensten aangeboden. De man die met zijn hond over het beton wandelde is herkend door onze wijkagenten en is over de feiten aan de tand gevoeld.’

Er blijven nog twee jongeren op te sporen die met stenen beschadigingen hebben aangebracht. ‘Als we er zelf niet snel in slagen ze te identificeren zullen de beelden waarop zij te zijn zien via de (sociale) media openbaar gemaakt worden. Als de betrokken dat wil vermijden, stappen ze beter meteen naar de politie.’