Overal witte, beige en zwarte woonblokken. Hoe Vlaanderen verappartementiseert

We moeten kleiner gaan wonen, en dichter bij elkaar. En daardoor worden onze dorpen volgebouwd worden met appartementen. Maar is dat wel zo’n goed idee?

Vlaanderen verappartementiseert. Dat werkwoord staat nog niet in Van Dale, maar iedereen begrijpt het meteen. Want iedereen ziet het gebeuren. Overal verrijzen witte, grijze, beige en zwarte woonblokken. In stadskernen. In dorpskernen. In verkavelingen. En daarbuiten. Want we moeten verdichten. Kleiner wonen. En dichter bij elkaar. Maar dreigen we ons landschap met al die identieke en vaak zielloze appartementen niet gewoon nog meer te verknoeien? Journaliste Ine Renson zoekt het uit.

Journalist Ine Renson | Host Wouter Van Driessche | Redactie Wouter Van Driessche | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.