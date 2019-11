Club Brugge heeft in de verlengingen nog een gelijkspel uit de brand gesleept in de belangrijke groepswedstrijd tegen Galatasaray in Istanbul. De Bruggelingen kwamen al vroeg op achterstand en beten lange tijd hun tanden stuk op de stugge Turken, maar Diatta bracht blauw-zwart met een mooie goal nog een delirium: 1-1.