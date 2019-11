Laatste runderen in Brussel in beslag genomen

De cel Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel heeft dinsdag in Sint-Agatha-Berchem vijf stieren en een koe in beslag genomen omdat de dieren verwaarloosd waren. Dat melden de verenigingen Animaux en Péril en Rêve d’Aby en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel West.

De dieren waren de laatste runderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verbleven op een boerderij in Sint-Agatha-Berchem. Volgens Jean-Marc Montegnies, de voorzitter van Animaux en Péril, zorgde vorige boer goed voor de dieren maar is die intussen overleden en is het de landbouwer die het bedrijf had overgenomen die in de fout gegaan is. De man zou de laatste 6 maanden verschillende waarschuwingen gekregen hebben.

De stallen waarin de dieren verbleven lag vol met uitwerpselen, wat de gezondheid van de dieren in gevaar bracht. Volgens de dierenbeschermingsorganisaties hadden de dieren parasieten, waren hun hoeven en hun poten beschadigd doordat ze de hele tijd in de mest stonden. De koe was ook uitermate mager. Bovendien bleken de drinkbakken leeg toen de verschillende organisaties dinsdag ter plaatse gingen, waren de dieren uitgedroogd en hadden ze niets anders te eten dan droog brood.

De vijf stieren werden overgebracht naar de gebouwen van Animaux en Péril en de koe naar het asiel van Rêve d’Aby. Daar zullen de runderen nog heel wat zorgen moeten krijgen voor ze kunnen ondergebracht bij de kuddes van beide dierenasielen. De gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft nu twee maanden de tijd om te beslissen wat er met de dieren moet gebeuren. Animaux en Péril en rêve d’Aby hopen dat ze de dieren kunnen houden, klinkt het bij de organisaties.