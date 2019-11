Wielrenster Sofie De Vuyst test positief op anabole steroïden

Sofie De Vuyst heeft op 18 september bij een controle buiten competitie een positieve dopingtest afgelegd. Dat maakte de wielrenster van Parkhotel-Valkenburg dinsdag zelf bekend. “Tot mijn grote verbijstering kreeg ik maandag het bericht dat er exogene steroïden in mijn urinestaal aanwezig zouden zijn”, klinkt het.

LEES OOK. Sofie De Vuyst: twee jaar geleden ontsnapt aan de dood, nu Flandrienne van het Jaar : “Na mijn ongeval geniet ik van elke koers”

De Vuyst maakte het nieuws zelf bekend via haar sociale media. “Dit is een bericht dat ik nooit had willen schrijven. Tot mijn grote verbijstering kreeg ik gisteren het bericht dat ik tijdens een out of competition-controle op 18 september (tien dagen voor het WK, nvdr.) een positieve dopingtest zou afgelegd hebben. Er zouden exogene steroïden in mijn urinestaal aanwezig zijn. Ethisch en verantwoord proper sporten heeft altijd op de eerste plaats gestaan. Ik tast dan ook volledig in het duister hoe dit is kunnen gebeuren. Ik ben er helemaal kapot van, de ergst mogelijke nachtmerrie is me overkomen. Mensen die me goed kennen, weten hoe ik tegenover doping en valsspelen sta. Bij eerdere berichten in de media, was ikzelf de eerste om deze te gaan veroordelen. Ik schreeuw nu dan ook mijn onschuld uit, al besef ik dat ik op veel ongeloof zal stoten. Maar ik ga er alles aan trachten te doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren.”

“De wielersport is een prachtige sport, dit bericht doet het imago van de sport helaas geen goed en ook dat maakt me heel triest. Dat ook mijn huidige ploeg Parkhotel-Valkenburg op deze manier negatief in de aandacht komt, raakt me persoonlijk. Deze zaken zijn dan ook nog een extra drijfveer om dit alles uit te klaren, want ook de sport en het team verdienen dit niet. Een lastige periode breekt nu aan, maar strijdvaardig zal ik proberen achterhalen hoe dit is kunnen gebeuren.”

De 32-jarige renster heeft er haar beste seizoen ooit opzitten, met onder anderen een zege in de Brabantse Pijl. Ze werd door haar collega’s ook verkozen tot ‘Flandrienne van het Jaar’. Haar knap seizoen leverde haar ook een transfer op naar topteam Mitchelton-Scott, waar ze ploegmaat wordt van wereldkampioene Annemiek van Vleuten. De Vuyst is de partner van Bart De Clercq, die op het einde van het seizoen de fiets aan de haak hing.

Sofie De Vuyst won dit jaar de Brabantse Pijl. Foto: Photo News

Geschorst door huidige werkgever

Het Nederlandse wielerteam Parkhotel Valkenburg heeft Sofie De Vuyst met onmiddellijke ingang geschorst. Dat deelde het team dinsdag mee, kort nadat De Vuyst zelf meldde dat ze bij een controle buiten competitie in september positief testte op exogene steroïden.

“Het management van het team betreurt ten zeerste dit nieuws te ontvangen van één van onze rensters. Als team distantiëren wij ons volledig van dit mogelijk vergrijp”, klinkt het.

“In afwachting van het resultaat van het B-staal en het verdere verloop van de procedure werd door het management beslist om De Vuyst, met wie het contract eind 2019 afloopt, met onmiddellijke ingang op non-actief te zetten. Dat in overeenstemming met de normen en waarden en het zero-tolerance beleid van ons team. Desalniettemin hopen we dat De Vuyst, die haar onschuld staande houdt, haar naam spoedig zal kunnen zuiveren.”

“We betreuren deze zaak en blijven ons inzetten voor een gezonde, veilige en professionele omgeving, waar valsspelen nimmer een plek zal krijgen.”

Voor volgend seizoen tekende De Vuyst een contract bij het Australische Mitchelton-SCOTT.