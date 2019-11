Nederlandse RTL stopt voorlopig met reality-tv na grensoverschrijdend gedrag

De Nederlandse RTL gaat voorlopig geen realityprogramma’s zoals Temptation Island en Love Island meer uitzenden. Dat werd beslist na de ophef over seksueel grensoverschrijdend gedrag in het programma ‘De Villa’.

‘De Villa’ werd vorige week van de buis werd gehaald, nadat er scènes getoond werden waarin deelnemers ongevraagd betast werden. Ook zijn twee medewerkers die hadden moeten ingrijpen op non-actief gesteld, meldt het mediabedrijf dinsdag.

De programma’s worden opgeschort ‘zodat we zeker weten op welke manier ze achter de schermen tot stand zijn gekomen. Ik wil het vertrouwen terugwinnen in dit genre’, zegt RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst tegen RTL Nieuws. Hij zegt zich kapot geschrokken te zijn.

Volgens RTL heeft productiemaatschappij Blue Circle deelnemers van De Villa aangespoord tot grensoverschrijdend gedrag. In het programma namen acht vrijgezellen, door een computerprogramma geselecteerd, een week lang hun intrek in een luxueus onderkomen. Een van de deelneemsters moest een opdringerige kandidaat van zich afslaan, nadat ze meermaals had aangegeven dat ze geen interesse had in de man.

Op verzoek van RTL gaat een externe partij onderzoek doen naar de incidenten rond dit soort programma’s. De zender wil op die manier ‘alle feiten boven water krijgen’, staat in een verklaring. Van der Vorst stelt producent Blue Circle verantwoordelijk voor hun aandeel in de kwestie, maar wil ook kritisch kijken naar de eigen interne processen.

‘De uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot een aangescherpt ethisch verantwoord beleid, waarbij een veilige omgeving voor deelnemers is gegarandeerd. Voor die tijd keren deze programma’s niet terug’, zegt hij.