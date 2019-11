Base-klanten in België krijgen plots berichten over hoge roamingkosten

Verschillende klanten kregen dinsdagavond een opmerkelijke SMS van telecomoperator Base, met de boodschap dat de surflimiet bereikt werd in het buitenland. Base bevestigt dat er hinder was op het netwerk, maar het probleem is van de baan.

‘Opgelet, je surfte voor 48 euro in het buitenland, bovenop je inbegrepen mobiele internet.’ Deze boodschap stond in een SMS, die veel klanten van Base ontvingen. Dat is opmerkelijk, aangezien die klanten niet per se in het buitenland waren.

'De storing werd veroorzaakt door een technische systeemfout, maar het probleem is opgelost', zegt Isabelle Geeraerts, woordvoerder bij Base. 'Wie tussen 17 uur en 18 uur data verbruikte, kreeg de SMS. Het systeem dacht dat de gebruiker in het buitenland zat en blokkeerde daarom de data.'

De klantenzone en het callcenter waren tijdig overbelast, maar die problemen zouden ook van de baan moeten zijn.