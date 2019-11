Profclubs krijgen workshop om afvalberg te verkleinen

Vanaf 2020 zullen er in de voetbalstadions in Vlaanderen geen drankjes meer mogen geserveerd worden in wegwerpbekers, blikjes of petflessen. Voetbalclubs moeten vanaf dan werken met herbruikbaar materiaal of hun inzameling scherp verbeteren. Om die transitie makkelijker te maken, organiseert de Pro League donderdag een workshop.

Behalve festivals, kermissen en andere grote evenementen, worden ook voetbalmatchen en andere sportwedstrijden onderworpen aan een verbod op wegwerpmateriaal. Die nieuwe Vlaamse wetgeving omtrent cateringmateriaal is vanaf januari 2020 van kracht. In theorie kunnen voetbalclubs nog steeds drank serveren in wegwerprecipiënten, maar dan moet het materiaal voor 90 procent gerecycleerd worden. Vanaf 2022 is dat zelfs 95 procent. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), die de transitie naar duurzame materialen stuurt, waarschuwt dat dit heel moeilijk om te zetten blijkt in de praktijk.

Met het nieuwe decreet moeten clubs op zoek naar een alternatief voor de traditionele wegwerpbekers of inzamelingsprocedures. De Pro League wenst de clubs te ondersteunen in deze opdracht en organiseert daarom donderdag een workshop. Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (NV-A) zal samen met OVAM uitleggen wat de praktische gevolgen van het nieuwe decreet zijn voor de clubs. Nadien kunnen ze met verschillende partners en bedrijven (zoals AB Inbev) in gesprek gaan over mogelijke strategieën om de afvalverwerking bij wedstrijden te optimaliseren.

“Deze nieuwe wetgeving zal een belangrijke invloed hebben op de wedstrijdorganisatie van de Pro League-clubs, die netto de grootste event-organisatoren van het land zijn, met wekelijks 80.000 bezoekers”, klinkt het in een persbericht. “De Pro League is zich bewust van haar ecologische impact en wil haar clubs en de Vlaamse regering ondersteunen in het beperken van de ecologische voetafdruk van onze wedstrijden en een katalysator zijn in het verduurzamen van events.”