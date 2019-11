Van hier tot net niet in Tokio: 18 Canadese hockeyvrouwen verhuisden naar België voor de Spelen. Hun plan mislukte

De nationale Canadese hockeyploeg gaf huis en haard op om in België te kunnen trainen. Tijdens de beslissende wedstrijd, liep het in de laatste minuten mis.

Teamkapitein Kate Wright is pas drie jaar getrouwd, maar woont al twee jaar op duizenden kilometers van haar man. Alles om de Olympische Spelen van Tokio te halen. Wat doet het met een topsporter als je huis en haard opoffert voor één droom, en die droom valt in duigen? Journalist Matthias Verbergt sprak Wright erover.

