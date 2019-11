Tom Barman: de ideale gast

De Ideale Wereld heeft vanavond Tom Barman te gast, wie daar geen zin in heeft kan afstemmen op de slotaflevering van ‘Kinderen van het verzet’, of ‘The war of the roses’.

1 KINDEREN VAN HET VERZET

Canvas 21.20-22.15 uur

In de slotaflevering van deze alweer uitstekende docureeks proberen experts als Bruno De Wever, Michèle Corthals en Pieter Lagrou te duiden hoe Vlaanderen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog met de herinnering van het verzet is omgegaan. Anders dan met die van de collaboratie, is een eerste vaststelling.

2 DE IDEALE WERELD

Canvas 22.15-23.05 uur

Bij DIW spelen ze graag op veilig: als je dEUS-frontman Tom Barman te gast hebt, dan hoef je zelf geen grappen meer te bedenken, die mens is een geboren komiek.

3 THE WAR OF THE ROSES

Zes 20.35-22.35 uur

Wie eens wil zien wat dertig jaar met het lichaam van een mens kan aanrichten, moet eerst naar deze geslaagde zwarte relatiekomedie met Michael Douglas en Kathleen Turner kijken, en dan naar het tweede seizoen van The Kominsky method op Netflix. Daarin spelen ze bij wijze van gimmick nog eens elkaars exen. Dat is schrikken.

4 TERZAKE

Canvas 20.00-20.30 uur

Wouter Beke (CD&V) komt in de studio zijn beleidsnota Welzijn uitleggen. Een reportage over Iran moet klaarheid scheppen over de protesten daar. Er is ook nog een interview met econoom Paul Krugman gepland.

5 DE AFPSRAAK

Canvas 20.30- 21.15 uur

Marion van San schreef een boek over IS-vrouwen, en komt daarover vertellen. Moraalfilosofe Katleen Gabriëls stelt eveneens een boek voor: ‘Regels voor robots, ethiek in tijden van AI’.