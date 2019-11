Twee mannen opgepakt in Nederland voor voorbereiden aanslagen

In Nederland zijn twee mannen van 20 en 34 jaar uit Zoetermeer opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze zouden van plan zijn geweest met bomvesten en een of meer autobommen aan het eind van het jaar een aanslag te plegen. Het doelwit is niet duidelijk, meldde het Openbaar Ministerie dinsdag.

De mannen werden maandag gearresteerd, de een op straat in Den Haag, de ander in zijn woning in Zoetermeer. Bij huiszoekingen zijn geen vuurwapens of explosieven gevonden. De politie trof in een verborgen ruimte wel een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met verschillende simkaarten aan.

De politie kwam de twee in oktober op het spoor, na informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat ze een jihadistische aanslag wilden plegen. Bij het onderzoek zijn politie-infiltranten ingezet.

De twee worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die beslist of ze langer moeten vastzitten.