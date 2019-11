Hoe goed kent u Tina Turner, Queen of rock-‘n-roll?

Vandaag wordt Tina Turner 80 jaar. De Queen of rock-‘n-roll werd in de jaren zestig beroemd als duo met haar (gewelddadige) man Ike. Nadat ze van hem was gescheiden, kende ze enkele moeilijke jaren. Ze leefde van voedselbonnen en ging aan de slag als poetsvrouw. Maar in de jaren tachtig verschenen de mooiste benen van de rock-‘n-roll weer op het podium. En die tweede carrière was nog succesvoller dan de eerste. Elf vragen over de oermoeder van de rock.