Toerisme Vlaanderen heeft een bijzondere campagne gelanceerd om toeristen warm te maken voor een trip naar Gent in het Van Eyck-jaar 2020. De boodschap: iedereen is welkom in Vlaanderen, ongeacht wie je zelf graag ziet. Je kan ook zelf in het Lam Gods stappen, dat ziet u in de video hierboven.

Om de boodschap kracht bij te zetten, vervangen ze de zijpanelen van het Lam Gods door de gebroeders Van Eyck door foto's van echte koppels. Iedereen kan meedoen en een eigen foto uploaden. De bedoeling is om het kunstpatrimonium en het inclusieve karakter van Vlaanderen in de kijker te zetten.

Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen: 'Het idee om ‘De aanbidding van het Lam Gods’ te koppelen aan de aanbidding van liefde in al zijn vormen, ligt voor de hand. Vandaag is het makkelijk om Adam en Eva te zijn als je binnen de lijntjes kleurt. De gebroeders Van Eyck schilderden de lijntjes anders, op hun eigen manier. Heel wat koppels doen dat vandaag ook en dat veroorzaakt nog altijd opschudding. Vlaanderen draagt in woord en daad diversiteit en inclusie hoog in het vaandel. Met deze 'hack' zetten we tegelijk ons unieke kunstpatrimonium én toeristisch Vlaanderen als culturele en inclusieve bestemming in de kijker.'