Netflix heropent iconische bioscoop in New York

Netflix blaast de iconische bioscoop Paris Theater nieuw leven in.

Netflix heeft een leasingcontract getekend om de 71-jarige bioscoop in Manhattan te gebruiken. ‘We zijn ontzettend trots om dit historische instituut van New York te bewaren opdat het een cinematografische thuis kan blijven voor filmliefhebbers’, zegt Ted Sarandos van Netflix.

Het Paris Theater is de laatste bioscoop in New York met maar één scherm. Eerder dit jaar moest de zaal de deuren sluiten. Marlene Dietrich opende de cinema in 1948, die toen in handen was van Pathé.

Hoelang Netflix de ruimte wil gebruiken, is niet duidelijk. Het plan is om de zaal te gebruiken voor speciale evenementen, vertoningen en premières van prestigieuze Netflix-films.

Dat net Netflix de bioscoop openhoudt, is opvallend. Het streamingbedrijf wordt door de cinemawereld vaak verguisd omdat het de traditionele wachttijd tussen bioscoop en online release verguisd. Zo konden filmliefhebbers de film Roma van Alfonso Cuarón thuis of in de bioscoop zien. Dat leidt tot het verwijt dat de streamingdienst cinema kapotmaakt.

In de VS bracht Netflix sommige van zijn films al in beperkte mate in cinema’s uit, om in aanmerking te kunnen komen voor de Oscars.

Netflix hoopt overigens ook om het Egytpian Theatre in Los Angeles over te nemen.