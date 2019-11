Volledige vrijspraak voor Wout van Aert in zaak tegen ex-werkgever Nick Nuyens

Wout van Aert hoeft geen boete te betalen aan ex-werkgever Nick Nuyens. Van Aert verbrak in september vorig jaar zijn contract wegens een 'dringende reden' en de Arbeidsrechtbank van Mechelen is hem daar in gevolgd. Zo hoeft hij de een gevorderde schadeclaim van 1,1 miljoen euro niet te betalen. Het kamp Nuyens kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Op 22 oktober hielden advocaten Rudi Desmet (Nick Nuyens) en Walter van Steenbrugge (Wout van Aert) eerder hun pleidooi. Het kamp van Aert openbaarde toen de bewuste “dringende reden” om de contractbreuk te rechtvaardigen: Nick Nuyens zou aan ploegleider Niels Albert gevraagd hebben om belastende verklaringen over van Aert op papier te zetten, wat volgens Van Steenbrugge neerkwam op “aanzetten tot valsheid in geschrifte”.

Nuyens argumenteerde evenwel dat er van “een dringende reden” geen sprake kon zijn en volgens advocaat Desmet was “alles in scène gezet om te kunnen vertrekken.”

De arbeidsrechtbank volgt dus volledig de versie van van Aert. Hij ontsnapt zou aan de monsterboete van 1.1 miljoen euro. Toch is deze uitspraak wellicht lang geen eindpunt. Nuyens kan in beroep gaan bij het Arbeidshof in Antwerpen en later ook bij het Hof van Cassatie.