Pierre Kompany krijgt eredoctoraat van VUB

De Vrije Universiteit Brussel geeft Pierre Kompany, burgemeester van Ganshoren en vader van Vincent, een eredoctoraat. ‘Pierre Kompany is een toonbeeld van integratie zonder dat hij zijn identiteit heeft verloochend.’

‘Hij is een bijzonder figuur die een bewonderenswaardige weg heeft afgelegd waardoor hij zijn drie kinderen alle kansen kon bieden in ons land, waar hij 44 jaar geleden als vluchteling terecht kwam’, meldt VUB in een persbericht.

Kompany kondigde zijn eredoctoraat gisteren zelf aan in De Afspraak. Hij stelde ook zijn boek voor: ‘Van Congo tot Ganshoren: een ongelofelijk leven.’

De VUB noemt hem ‘een toonbeeld van integratie’.