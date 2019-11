Dour strikt A$AP Rocky als headliner

Na afgelopen zomer noodgedwongen te moeten afzeggen omdat hij in een Zweedse cel zat na een vechtpartij, zal de Amerikaanse rapper A$AP Rocky in juli nogmaals proberen af te zakken naar de festivalweide van Dour.

Het festival programmeerde hem als headliner op 18 juli, en dat voor een exclusieve show in ons land. ‘Nadat hij vorig jaar noodgedwongen moest afzeggen, kon er geen sprake zijn van een Dour Festival 2020 zonder A$AP Rocky’, meldt de organisatie dinsdag in een persbericht.

De rapper uit Harlem, die momenteel werkt aan zijn vierde album ‘All smiles’, bracht juli door in een Zweedse cel. Hij werd gearresteerd na een uit de hand gelopen vechtpartij. Zelfs Donald Trump zette zich toen in voor diens vrijlating.

Met 251.000 festivalbezoekers verspreid over 5 dagen boekte Dour afgelopen zomer overigens een nieuw record. Het Dour Festival loopt in 2020 van 15 tot 19 juli. De ticketverkoop start in de ochtend van 6 december.