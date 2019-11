Raf Simons kondigt mysterieus project met The XX aan

Raf Simons heeft op Instagram drie zwart-witfoto’s gedeeld van de leden van de Britse groep The XX. De drie bandleden dragen elk een zwart kledingstuk met daarop een wit kruisje en de initialen van de Belgische modeontwerper. Is er een nieuwe samenwerking op komst?

Raf Simons mag dan wel niet meer aan de slag zijn bij Calvin Klein, stilzitten is niet aan hem besteed. Zo runt hij nog altijd zijn eigen gelijknamige label en maakt hij nu en dan een uitstapje in de modewereld. Zo werd onlangs nog een skicollectie van zijn hand in samenwerking met Templa gelanceerd en nu heeft het er alles van weg dat er nog een partnerschap op til is.

Zowel de Limburgse ontwerper als zijn huisfotograaf Willy Vanderperre deelde op Instagram drie zwart-witfoto’s met daarop Romy Madley Croft, Oliver Sim en Jamie Smith, de drie leden die samen de Britse band The XX vormen. 'Raf Simons / The XX, coming soon', klinkt het.

Of het gaat om een kledinglijn valt voorlopig af te wachten, maar de zwarte rolkraagtrui en de blazer die ze dragen met daarop het X-logo van de band en daarin de initialen van de ontwerper doen vermoeden van wel. De twee partijen werkten eerder ook al samen aan de videoclip van de single ‘I dare you’ waarvoor Simons het concept bedacht.