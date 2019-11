Open VLD en N-VA drijven steeds verder uit elkaar waardoor de kans op een paars-groene regering groeit. Zo blijkt ook uit de communicatie van beide partijen aan hun leden.

Het zijn uiteindelijk de leden die beslissen of hun partijen al dan niet in een regering stappen. Het is dan ook belangrijk om bij die leden tijdig te laten insijpelen welke richting het zou kunnen uitgaan ...