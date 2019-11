Afval blijft zich opstapelen in straten van Brussel door actie vuilnisophalers

De Brusselse vuilnisophalers van Net Brussel voeren al een week actie tegen een aangekondigde aanpassing van hun werksysteem. Door hun stiptheidsactie blijft het afval zich in bepaalde buurten opstapelen. De directie van Net Brussel deed al een toegeving, maar de problemen lijken zeker nog een week te zullen duren.

De vuilnisophalers gingen over tot een stiptheidsactie als reactie op het voorstel van de directie om de zogenoemde ‘fini-fini-regeling’ aan te passen. Door die regeling mogen vuilnisophalers nu vroegtijdig naar huis wanneer hun ronde er opzit én 70 procent van de vuilniswagens in het depot van Net Brussel is.

De directie van de vuilnisdienst meent echter dat de vuilnisophalers daardoor hun ophaalrondes zo snel mogelijk proberen te voltooien, waardoor het aantal werkongevallen zou zijn toegenomen. Ze stelde daarom voor dat ophalers in de toekomst pas naar huis mogen wanneer 90 procent van de vrachtwagens terug was in het depot.

Uit onvrede met dat voorstel begonnen de vuilnisophalers vorige week dinsdag met een stiptheidsactie. Ze heffen nog maar één vuilniszak per hand op en halen maar één straatkant per keer op, zoals ook strikt in het arbeidsreglement omschreven staat. ‘We doen niks anders dan het arbeidsreglement volgen’, vertelt vuilnisophaler Alain Jieangout tegen Bruzz.

Als gevolg daarvan worden niet alle ophaalrondes nog volledig afgewerkt, waardoor de vuilniszakken zich in sommige wijken hoog opstapelen. Op sociale media circuleren verschillende foto’s en filmpjes van stapels afval die voet- en fietspaden in Brussel blokkeren.

Ophaalronde schrappen

De directie van Net Brussel kondigde maandagmiddag al aan af te zien van een aanpassing van de ‘fini-fini-regeling’. Ze hoopte dat daarmee de stiptheidsacties zouden worden afgeblazen, maar dat lijkt niet te zullen gebeuren. Verschillende vuilnisophalers zeggen tegen Bruzz dat ook het huidige systeem van drie ophaalrondes per dag niet langer houdbaar is. Ze willen terug naar twee dagelijkse rondes, zoals het vroeger was. ‘De fini-fini-regeling was slechts één van de problemen, maar er zijn ook heel wat andere verzuchtingen’, zegt vrachtwagenbestuurder Joseph Vanhamme tegen Bruzz.

De stiptheidsacties lijken dus nog zeker te zullen duren tot 5 december, wanneer Net Brussel en de vakbonden zullen samenzitten voor sociaal overleg. Net Brussel was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.