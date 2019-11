Radiopresentatrice Leen Demaré in alle stilte weg bij Joe

Het leek erop dat Leen Demaré nog tot het einde van het jaar op post zou blijven bij radiozender Joe, maar nu blijkt dat ze vorig weekend in alle stilte haar allerlaatste uitzending heeft afgewerkt.

Via Instagram liet Leen Demaré weten: ‘En toen was het gedaan. Bedankt om te luisteren. En geen idee wat de toekomst zal brengen.’

Drie maanden geleden werd al aangekondigd dat er vanaf 2020 bij de commerciële radiozender geen plek meer zou zijn voor de radiopresentatrice. De inmiddels 57-jarige Demaré startte haar loopbaan in 1985 bij Radio 1 en maakte furore met Donna in de jaren 90. In 2006 ruilde ze de VRT voor 4FM, dat later Joe zou worden.

Joe heeft de voorbije dagen met geen woord gerept over het abrupte vertrek van Demaré, die er ook nooit iets heeft over gezegd in de pers.

‘Het is met pijn in ons hart dat we afscheid nemen van haar op de radio’, zei Robin Vissenaekens in augustus. Hij is programmadirecteur radio van DPG Media, de groep waartoe Joe, maar ook VTM en Qmusic horen. ‘Een zender moet nu eenmaal blijven evolueren en vernieuwen en daar horen soms moeilijke beslissingen bij.’

Het is nog onduidelijk wat Demaré gaat doen.