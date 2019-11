Dertien Franse militairen komen om in Mali bij antiterreuractie

De soldaten zijn bij een accident met twee helikopters om het leven gekomen, tijdens een missie gericht tegen jihadisten in Mali.

De dertien militairen kwamen gisterenavond om het leven, bevestigen de diensten van de Franse president Emmanuel Macron. Meer dan 4.500 Franse troepen zijn aanwezig in Mali. Ze voeren sinds 2013 operaties uit tegen islamistische militanten van Al-Qaeda en IS in de regio. Ook het Belgisch leger is aanwezig in Mali. Defensie meldt dat er geen Belgische soldaten bij het ongeval betrokken zijn.

De helikopters, een ‘Tiger’ en een ‘Cougar’, waren uitgerukt als versterking voor Franse soldaten die een actie tegen gewapende militanten uitvoerden. De twee helikopters botsten tijdens de vlucht. De omstandigheden van de crash zijn nog niet duidelijk.