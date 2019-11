Dreiging in Antwerpen: 18-jarige weer vrijgelaten

Na een uitgebreid verhoor is de 18-jarige man die opgepakt werd voor het uiten van dreigementen aan de Universiteit Antwerpen weer vrijgelaten, meldt het parket. Mogelijk verzond hij niet het dreigbericht.

Het onderzoek wijst uit dat de 18-jarige man wel de beheerder is van het account dat de dreigementen via mail en sociale media rondstuurde, maar mogelijk zelf niet de verzender was van de berichten.

De Universiteit Antwerpen ontving gisteren in de loop van de dag een dreigingsmail. De politie merkte het dreigement ook op via sociale media. Verschillende campussen werden afgesloten. Studenten mochten een tijdlang niet binnen of buiten. Alle lessen werden afgelast.

De politie kon omstreeks 19.00 uur het voertuig van de verdachte onderscheppen op Linkeroever. Het ging om de eigenaar van de account op sociale media waarmee de dreiging werd verstuurd. In de loop van de nacht verhoorde de politie de verdachte uitgebreid, meldt het parket. 'Uit het onderzoek en het verhoor blijkt dat de jongeman eigenaar is van het account, maar dat hij mogelijk niet de verzender van het dreigbericht was', zegt het parket.

De verdachte is weer vrij. Er is geen aanwijzing dat er nog sprake is van een dreiging, benadrukt het parket. De lessen aan de Universiteit Antwerpen gaan door zoals gewoonlijk.