Maffia haalt 30 miljard per jaar uit drugs

De georganiseerde misdaad haalt in de landen van de Europese Unie (EU) naar schatting 30 miljard euro per jaar uit de handel in drugs. Dat blijkt uit een omvangrijke driejaarlijkse studie van de Europese politie-organisatie Europol en het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA). De studie wordt vandaag voorgesteld.

Van de naar schatting 5.000 criminele organisaties die binnen de EU actief zijn, zijn volgens het rapport meer dan één derde actief in de drugshandel. Over het algemeen combineren ze dat met verschillende vormen van criminaliteit, zoals mensenhandel.

De drugs die de criminelen verkopen -cannabis, cocaïne, heroïne en synthetische drugs- zijn de voorbije jaren alleen maar puurder en sterker geworden. De prijs voor de kopers van de drugs is over de laatste tien jaar niet of nauwelijks gestegen. Allicht omdat er ook almaar meer drugs op de markt komen.

De productie van cocaïne in Zuid-Amerika en heroïne in Afghanistan ligt volgens de onderzoekers historisch hoog. Maar ook de productie van cannabis en synthetische drugs binnen Europa is nooit hoger geweest. De EU is bovendien wereldwijd de leverancier nummer 1 van synthetische drugs als MDMA (xtc) en amfetamines.

Uit de studie blijkt dat cannabis (marihuana en hasj) nog altijd de meest populaire drug in de EU is. De studie schat dat 25 miljoen van de 512 miljoen inwoners van de EU ooit cannabis hebben gebruikt. Eén op de zeven jong-volwassenen gebruikte volgens de onderzoekers in 2018 cannabis. De handel in cannabis bracht volgens het rapport in 2017 binnen de EU 11,6 miljard euro op.

Heroïne en verwante opiaten zorgen van alle drugs voor de meeste schade op vlak van gezondheid. De verkoop van heroïne bracht de criminelen in 2017 naar schatting 7,4 miljard op. Turkije is van oudsher het belangrijkste land van waar criminele organisaties het goedje vanuit Afghanistan en Pakistan naar Europa brengen. De Turkse criminele organisaties hebben dan ook grotendeels de handel in heroïne in handen.

Antwerpse haven

Het is nauwelijks een verrassing te noemen maar ook volgens Europol en EMCDDA is cocaïne aan een grote opmars bezig in de EU. De handel in cocaïne binnen de EU bracht de criminele organisaties 9,1 miljard op. Naar schatting 4 miljoen Europanen gebruikten cocaïne in 2018. En wat ook geen verrassing is: een groot deel van die cocaïne komt via de Antwerpse haven in containers Europa binnen.

De handel in synthetische drugs is, net zoals die in cocaïne, aan een grote opmars bezig. Het verschil met cocaïne is, dat de synthetische drugs vandaag grotendeels in verborgen labo’s in België en Nederland wordt gemaakt en door Nederlandse criminele organisaties wordt verspreid over de hele wereld. De opbrengst van de handel in amfetamines en Mdma samen wordt binnen de EU geschat op 1,5 miljoen euro.

Europol herhaalt in het rapport de waarschuwing die ook Stanny De Vlieger, de directeur van de federale Antwerpse gerechtelijke politie al in 2017 deed in een vertrouwelijk rapport over de trafiek in cocaïne. ‘Het risico dat de drugsmaffia de instellingen infiltreert en aanzet tot corruptie word steeds grote. Dit is een grote uitdaging waar gecöordineerde actie binnen Europa voor noodzakelijk is’, aldus Europol en EMCDDA.