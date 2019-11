Steunpunt voor straathoekwerkers staakt tegen besparingen

De werknemers van SAM, het steunpunt Mens en Samenleving, staken. Ze voeren om 11.00 uur actie aan het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke, die 1 miljoen euro bespaart op de subsidies.

Beke zal vanaf januari 1 miljoen euro of 27 procent van het budget van SAM wegsnijden. SAM geeft ondersteuning aan straathoekwerkers, opbouwwerkers, schuldhulpverleners, sociale professionals in de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) en jeugdhulp en ondersteuners van mensen met een handicap.

Deze ondersteuning dreigt te verminderen of te sneuvelen. SAM maakte nog geen keuze bekend over waar de besparingen gevoeld zou worden. Duidelijk is wel dat er personeel zou moeten verdwijnen bij het steunpunt.

De sociaal werkers zijn kwaad over de impact van deze besparing voor mensen in een kwetsbare positie. De werknemers van SAM hebben ook algemene kritiek op de besparingen in de sociale sector.

Na de actie aan het kabinet van Beke wonen zullen zo’n 20 medewerkers en sociaal werkers de commissie Welzijn bijwonen, waar de beleidsnota van de minister op de agenda staat.