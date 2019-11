Volgens Lewis Hamilton zal Red Bull-Honda zich volgend jaar in de debatten gaan mengen in de strijd om de wereldtitel. “De vooruitgang van de Japanners is onmiskenbaar,” aldus de zesvoudige wereldkampioen.

Als we Lewis Hamilton mogen geloven kunnen de fans van Max Verstappen zich verheugen op volgend seizoen. De Brit was in Brazilië duidelijk onder de indruk van de snelheid die Red Bull en Toro Rosso aan de dag legden op het circuit van Interlagos.

"De vooruitgang van de Japanners is duidelijk. En ik vind het geweldig dat een andere fabrikant een inhaalslag maakt. Dit geeft me hoop dat we in 2020 een echte driestrijd voor de titel zullen zien tussen de raceteams waarbij drie of vier rijders strijden om het kampioenschap. Dat zou fantastisch zijn voor de Formule 1,” aldus Hamilton.

Natuurlijk was ook Max Verstappen opgetogen na het raceweekend waarin hij de eerste pole sinds 1991 in Interlagos scoorde voor Honda. Het was trouwens van hetzelfde jaar geleden dat er twee Honda-rijders een een-twee wisten te scoren.

“Het is tijd om al die statistieken te verbeteren,” grapte Verstappen. “Honda is op de goede weg. Ze hebben gedurende het seizoen hun motor gestaag verbeterd, we kunnen echt tevreden zijn.”

Hamilton moest in Brazilië niet enkel afrekenen met Verstappen en Gasly maar hij had aan het einde van de race ook een serieuze kluif aan Alex Albon.

Een inhaalpoging van de zesvoudige wereldkampioen eindigde in tranen waarbij Albon een podiumplaats door de neus geboord zag. Na de race kreeg Hamilton een tijdstraf en moest hij zijn podiumplaats aan Carlos Sainz laten.

“We zijn momenteel getuige van een hele golf van fantastische jonge rijders die de Formule 1 binnenkomen,” gaat Hamilton verder. “Zij vertegenwoordigen de toekomst van de hoogste klasse van de autosport. Ik heb nog steeds wat nodig is om met hen te concurreren en ik kijk ernaar uit om hetzelfde te doen in de komende jaren.”

“Als we de raceteams nu dichter bij elkaar kunnen brengen in de Formule 1, dan kunnen we de fans vaker een show aanbieden zoals in Brazilië. Dat zou voor de toeschouwers net zo goed zijn als voor ons als rijders."

