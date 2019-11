Politie probeert protest tegen geweld op vrouwen te stoppen met traangas en plastic kogels

In Istanbul heeft de politie traangas gebruikt om een manifestatie tegen geweld tegen vrouwen op te breken. Dat blijkt uit getuigenissen en videobeelden.

Honderden vrouwen – volgens AFP zelfs 2.000 mensen in totaal – waren maandag de straat opgetrokken voor een vreedzame betoging naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Sommigen droegen borden met zich mee met daarop de namen van vrouwen die in Turkije gedood waren.

Toen ze aan een drukke winkelstraat aankwamen, botsten ze op een lijn van rellenpolitie, die de manifestatie probeerde op te breken. Een fotograaf van AFP zag agenten traangas en plastic kogels gebruiken.

440 vrouwen gedood

Geweld tegen vrouwen is een wijdverspreid probleem in Turkije. Volgens cijfers van een organisatie die zich inzet voor vrouwenrechten werden vorig jaar in het land 440 vrouwen gedood. In meer dan een kwart van de gevallen was de echtgenoot van het slachtoffer de dader.

In augustus leidde de moord op Emine Bulut nog tot heel wat ophef. Bulut werd door haar ex-man in een restaurant in de gemeente Kirikkale gedood terwijl haar 10-jarige dochtertje toekeek. De dader werd veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, vonden in de eerste tien maanden van dit jaar 124.521 gevallen van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen plaats, ‘maar dat is een daling van 19,1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar’.

Turks president Recep Tayyip Erdogan tweette naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen dat ‘geweld tegen vrouwen een van de ergste misdaden tegen de menselijkheid is’. ‘We zullen blijven vechten tegen geweld tegen vrouwen, misbruik, intimidatie en discriminatie.’

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE