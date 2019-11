Impeachmentonderzoek neemt in december volgende horde

Adam Schiff, de Democraat die het impeachmentonderzoek tegen Donald Trump in het Huis van Afgevaardigden leidt, maakt zijn rapport in december over aan de Commisie Justitie. Dan ligt de weg open voor een volgende fase.

'Na de openbare hoorzittingen met twaalf getuigen en een tiental getuigenverklaringen achter gesloten deuren bereiden de bevoegde commissies van het Huis van Afgevaardigden een rapport voor dat alle tot hiertoe verzamelde bewijzen bundelt', schrijft Schiff in een mededeling aan zijn fractie. De tekst komt binnenkort op het bureau van de Commissie Justitie terecht. Die moet bepalen welke aanklachten Trump in het Congres ten laste kunnen worden gelegd.

Rusland-luik

In principe kan de commissie Justitie na volgende week al beginnen met het opstellen van articles of impeachment. Waarschijnlijker is dat er eerst nog extra getuigen gehoord worden. De Democraten willen behalve de Oekraïne-kwestie ook het Rusland-luik heropenen, nu uit het proces van Trump-adviseur Roger Stone is gebleken dat Trump in die zaak mogelijk meineed heeft gepleegd

Niet dat de Oekraïne-kwestie al niet zwaar weegt. Adam Schiff zei maandag dat er een 'duidelijk en moeilijk te weerleggen bewijs' van de 'wandaden van de president'. Eerder al liet de Democraat optekenen dat de zaak Watergate overtreft. 'Dit is een stuk erger dan een knullige inbraak in het hoofdkwartier van een andere partij’, aldus Schiff. ‘Een bondgenoot in oorlog elementaire militaire steun ontzeggen om een politieke rivaal zwart te maken, is erger dan Water­gate.’

Verdere procedure

De Commissie Justitie moet nu beslissen of het gedrag van president Donald Trump 'verenigbaar is met de presidentiële functie en of de grondwettelijke afzettingsprocedure gerechtvaardigd is'. Zijn er volgens de Commissie genoeg redenen voor een vervolging, dan stemt het Huis van Afgevaardigden. Wordt de aanklacht daar met een gewone meerderheid aangenomen, dan is de president impeached – aangeklaagd - maar nog niet verwijderd.

Het werkelijke proces voor afzetting speelt zich af in de Senaat, het hogerhuis of de eerste kamer van het Congres. Daar wordt een rechtszaak met pleidooien en advocaten gehouden. De Senaat treedt zowel als rechter en jury op.

Pas als tweederde van de senaat de president schuldig acht, wordt hij uit zijn gezag ontzet en moet hij het Witte Huis verlaten.

