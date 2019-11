De Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren liet zich maandag vernietigend uit over de manier waarop multimiljardair Michael Bloomberg zijn kandidatuur voor het Witte Huis lanceerde. Eerder noemde ook Bernie Sanders Bloombergs aanpak schandelijk.

Mediamagnaat en multimiljardair Michael Bloomberg stapte zondag in de race om de Democratische presidentiële nominatie. Dat gebeurde met een heuse televisiecampagne. Prijskaartje: zo’n 37 miljoen dollar (33,5 miljoen euro). Dat is in zijn eentje 70% van het totaal­bedrag dat alle achttien andere Democraten samen dit jaar al aan tv-spots uitgaven.

Welke versie van de democratie wint?

Elizabeth Warren, volgens de polls een van de grote kanshebbers op de Democratische nominatie, beschuldigt de vroegere burgemeester van New York ervan de Amerikaanse democratie te willen kopen. ‘Dit is precies waar het in 2020 over zal gaan’, poneerde Warren tijdens een meeting met kiezers in Iowa. ‘Welke visie, welke versie van onze democratie zal er winnen? Als het de versie van Michael Bloomberg is, dan verandert de democratie. Dan wordt de vraag welke miljardair je kunt verdragen.’

Bloomberg, die tot het kamp van de gematigde Democraten behoort, liet eerder weten dat hij voor zijn kiescampagne geen schenkingen zal aannemen. Hij financiert alles met zijn persoonlijk fortuin. De voormalige burgemeester van New Yorkheeft zijn geld naar eigen zeggen lang gebruikt ‘voor zaken voor mezelf’ en lijkt daarmee te insinueren dat hij nu in anderen (de maatschappij) wil investeren.

Schandelijk

Warren, die zich aan de linkerzijde van het Democratische spectrum bevindt, pleit voor een rijkentaks op miljardairs. Ze schopt ook regelmatig tegen de schenen van het Amerikaanse bedrijfsleven, iets waarvoor Bloomberg haar al bekritiseerde. Ondanks haar populariteit in de peilingen, vrezen gematigde Democraten zoals Bloomberg dat haar plannen voor een dure uitbreiding van overheidsprogramma’s, onder meer voor gezondheidszorg en onderwijs, een deel van de kiezers kunnen vervreemden.

Eerder beschuldigde ook de linkse Bernie Sanders Bloomberg er al van de verkiezingen te willen kopen. Hij noemde de televisiecampagne van 37 miljoen dollar schandelijk.