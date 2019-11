Huybrechts start tegen Nederlander op WK darts

In Londen werd maandag de loting voor het PDC wereldkampioenschap darts uitgevoerd. Voor Kim Huybrechts (PDC-41) kwam als tegenstander in de eerste ronde de Nederlander Geert Nentjes (PDC-108) uit de bus. Bij winst volgt in de tweede ronde een duel met Rob Cross, nummer twee van de wereld en de wereldkampioen van 2018.

De top 32 van de Order of Merit is rechtstreeks voor de tweede ronde geplaatst. Daarbij Dimitri Van den Bergh (PDC-29). De tweevoudige wereldkampioen bij de jeugd treft in zijn eerste partij Josh Payne (PDC-45) of de Braziliaan Diogo Portela (PDC-137).

Titelverdediger Michael van Gerwen (PDC-1) krijgt in de tweede ronde zijn landgenoot Jelle Klaasen (PDC-48) of de Noord-Ier Kevin Burness (PDC-87) voorgeschoteld. Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld (PDC-40) start zijn afscheidstoernooi tegen de Amerikaanse kwalificatiespeler Darin Young. De Nederlander Jeffrey de Zwaan (PDC-23) is de volgende tegenstander voor de winnaar van die partij.

Dimitri Van den Bergh is rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. Foto: Photo News

Voor de 25-jarige Van den Bergh wordt het de vijfde WK-deelname. In 2016 ging hij er bij zijn debuut in de tweede ronde uit, een jaar later in de eerste. Op het WK 2018 schopte “The Dreammaker” het tot de kwartfinales, in dat van 2019 eindigde het in de derde ronde (1/16 finales). Een kwartfinale is ook Huybrechts’ beste WK-prestatie. Het lukte de 34-jarige Antwerpenaar bij zijn debuut in 2012. Daarna werd hij drie keer in de eerste ronde uitgeschakeld (2013, 2016, 2018), één keer in de tweede (2014) en drie keer in de derde (2015, 2017, 2019).

Het wereldkampioenschap van de Professional Darts Corporation vindt van 13 december tot 1 januari in het Alexandra Palace van Londen plaats.