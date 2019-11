Jan Fabre krijgt subsidie en maakt danssolo

Troubleyn, het dans- en theatergezelschap rond regisseur Jan Fabre, krijgt de tweede schijf van het subsidiebedrag van 2019 (45% van 927.000 euro) uitbetaald.

De uitbetaling van die schijf was door vorig cultuurminister Sven Gatz afhankelijk gemaakt van het oordeel van een externe consult over het integriteitsbeleid van Troubleyn en de checks-and-balances die het moest inbouwen, onder meer via vertrouwenspersonen en een uitgebreider bestuur.

Volgens het consult van Ibeve (dat behoort tot Groep Idewe, de externe preventieadviseur van Troubleyn) voldoet het gezelschap aan de voorwaarden en dus stemde Jambon in met de uitbetaling.

Ondertussen werkt Jan Fabre aan de nieuwe productie Resurrexit Cassandra, een solo voor de jonge Duitse danseres Stella Höttler, die eerder ook al speelde in Mount Olympus en Belgian rules. De voorstelling, die voor het eerst te zien is van 5 tot 7 december in Sint-Petersburg tijdens een festival gewijd aan Jan Fabre, is de eerste nieuwe productie van Fabre sinds hij door ex-dansers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.