Gemummificeerd lichaam gevonden in badkuip

In het Franse Mont-Saint-Aignan, dichtbij de stad Rouen, is vrijdag in het bad van een oude vrouw een gemummificeerd lichaam aangetroffen. Ze zegt dat het haar zoon is die zes jaar geleden stierf, werd maandag vernomen bij een politiebron.

‘Een vrouw van 82 jaar werd vrijdag door de brandweer gered van uitdroging’, aldus de bron. ‘Bij deze gelegenheid legde ze uit dat het lichaam van haar zoon, die zes jaar geleden stierf, in het bad lag.’

De vrouw is volgens de bron ‘niet meer echt goed bij haar verstand’, en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het parket wil niets kwijt over de zaak, en zegt enkel dat het onderzoek nog maar net gestart is.

‘Een onderzoek naar de doodsoorzaak is geopend. Dat moet de precieze doodsoorzaak achterhalen en bevestigen of het echt de zoon van de vrouw is’, aldus de politiebron nog.