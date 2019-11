Lerarentekort in Amsterdam: 16 scholen gaan week dicht

Ongezien: 16 basisscholen uit Amsterdam gaan een week dicht omdat er geen leerkrachten zijn. Eind januari gaan het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland staken om meer geld te vragen.

Vanaf het begin van het schooljaar hebben veel scholen in Nederland te maken met een lerarentekort. Nederlandse media telden dat Amsterdam liefst 400 leerkrachten te weinig had om het schooljaar goed te starten. En dat was nog maar de start. Want tijdens het schooljaar vallen meestal nog enkele leraren (tijdelijk) uit waardoor het tekort alleen maar toeneemt.

In een brief aan de ouders verantwoorden de zestien scholen de tijdelijk sluiting. 'Dit is een heftige beslissing, maar wij doen dit om goed onderwijs aan al onze kinderen te kunnen blijven geven. Tijdens deze week werken de scholen hard aan een plan om de kwaliteit van ons onderwijs te behouden. Zodat uw kinderen blijven leren wat ze nodig hebben voor hun toekomst.'

De Amsterdamse schepen van Onderwijs vindt het zorgelijk dat de basisscholen een week dicht moeten. Aan de website nu.nl zegt ze: 'We moeten ons allemaal realiseren dat het onderwijs in Nederland in een enorme crisis verkeert. In een welvarend land als Nederland is dat toch wel heel erg.'

De onderwijsvakbond AOb heeft zijn leden van het basis- en voortgezet onderwijs opgeroepen om op 30 en 31 januari het werk neer te leggen. Volgens de vakbond moet er structureel meer geld naar het onderwijs.