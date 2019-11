Mourinho: “Zlatan naar Tottenham? Geen kans!”

Zlatan Ibrahimovic kan als vrije speler op de interesse van heel wat clubs rekenen, maar een hereniging met José Mourinho zit er niet in voor de Zweed. Tijdens een persbabbel voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Olympiacos veegde de kersverse trainer van Tottenham die optie maandag van tafel.

“Hij is een uitzonderlijke speler, een uitzonderlijke kerel, maar er is geen kans”, antwoordde Mourinho op de vraag of Ibrahimovic naar de Spurs kan verhuizen. “We hebben de beste spits in Engeland. Het zou niet logisch zijn om hem aan te trekken want wij hebben Harry Kane.”

Ibrahimovic is sinds het aflopen van zijn contract bij LA Galaxy een vrije speler. De Zweedse topspits werkte al onder Mourinho bij Inter Milaan en Manchester United.

Mourinho had Zlatan onder zijn hoede bij Manchester United. Foto: Photo News

Tottenham kan zich dinsdagavond mits winst plaatsen voor de achtste finales van het kampioenenbal. Bayern München leidt groep B met 12 op 12 en is al gekwalificeerd. De Rekordmeister trekt naar Rode Ster Belgrado, dat derde staat met 3 punten. Tottenham heeft er 7, Olympiacos 1.

De Londenaars bevestigden maandag overigens dat Jan Vertonghen opnieuw met de groep traint. De Belgische recordinternational was sinds begin november buiten strijd met een hamstringblessure.