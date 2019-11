Radja Nainggolan scoort alweer met afstandsschot, maar Cagliari geeft zege nog weg na dolle slotfase met drie rode kaarten

Radja Nainggolan heeft maandag zijn derde competitietreffer gemaakt voor Cagliari in de uitwedstrijd bij Lecce. Het doelpunt volstond wel niet voor de zege.

Joao Pedro had na een half uur van op de stip de score geopend in het Stadio Via del Mare. In de 67e minuut verdubbelde Nainggolan de voorsprong van de bezoekers. Maar in de laatste tien minuten, waarin nog drie rode kaarten vielen, kwam de thuisploeg alsnog langszij.

In de 81e minuut moest Cagliari met tien verder na de uitsluiting van Fabrizio Cacciatore. Meteen daarna lukte Gianluca Lapadula vanaf 11 meter de aansluitingstreffer. Diezelfde Lapadula werd vervolgens samen met bezoeker Robin Olson uitgesloten.

Bij Cagliari, dat dus met negen verder moest, werd Nainggolan in de 87e minuut gewisseld. Hij zag vanaf de bank hoe Panagiotis Tachtsidis in de 90e minuut Lecce nog een punt schonk.

De wedstrijd was zondag uitgesteld vanwege de felle regenval.

In het klassement staat Cagliari na dertien speeldagen op een met Roma gedeelde vierde plaats, met 25 punten. Juventus leidt met 35 punten, één meer dan het Inter van Romelu Lukaku. Lazio is derde met 27 punten. Lecce bengelt met 11 punten als zeventiende net boven de degradatiezone.