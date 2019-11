Fedasil zet Franckens informatie recht

80 tot zelfs 90 procent van de asielzoekers zijn alleenstaande mannen. Dat zei voormalig staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA). Fedasil betwist de cijfers.

De Morgen bracht vandaag verslag uit van een lezing van Theo Francken in Beveren waar de krant aanwezig was zonder zich bekend te maken. In Beveren komt er weldra een nieuw asielcentrum voor 120 mensen.

Op de lezing stelde Francken dat 80 tot zelfs 90 procent van de asielzoekers alleenstaande mannen zijn. 'Op tv brengen ze altijd vrouwen en kinderen in beeld. Onderschat niet hoe de pers deze problematiek framet', zo citeerde De Morgen de voormalige staatssecretaris.

Later corrigeerde Francken zichzelf nog en verklaarde hij dat hij sprak over 'wat toen (2015) binnenkwam in Europa'.

Fedasil zette vandaag de puntjes op de i via Twitter.

Het agentschap voor de opvang van asielzoekers weet dat niet 80 maar 38 procent van de asielzoekers alleenstaande mannen zijn. 'Op dit moment ziet de gezinssamenstelling in ons opvangnetwerk er als volgt uit: 51 procent families, 38 procent alleenstaande mannen, 6 procent alleenstaande vrouwen en 5 procent niet-begeleide minderjarigen.'

En tijdens de opvangcrisis van 2015? 'Tijdens de opvangcrisis zag de gezinssamenstelling er gelijkaardig uit. Eind 2015: 44 procent gezinnen, 44 procent alleenstaande mannen, 5 procent alleenstaande vrouwen en 7 procent NBMV’s', aldus nog Fedasil op Twitter.