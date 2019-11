Deze Belgische standbeelden eten frietjes vanavond

Vandaag begint de ‘week van de friet’. Om de friet te promoten, duiken er in Middelkerke, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Hasselt en op onverwachte plaatsen frietzakken op. Het is een campagne van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) naar aanleiding van de 20e Week van de Frituur. De Belgische frietkotcultuur werd in 2017 erkend als immaterieel cultureel erfgoed.