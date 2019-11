Sofie was 15 toen ze haar vader leerde kennen. Hij bleek een oorlogsmisdadiger

Zeljko Raznatovic, beter bekend als Arkan, was een Servisch nationalist, die tijdens de burgeroorlog in Joegoslavië veel slachtoffers maakte. Hoe ga je daar als dochter mee om?

Tijdens de Joegoslavische burgeroorlog pleegde Arkan gruwelijke misdrijven. In diezelfde periode komt Sofie van Pottelsberghe uit Aalter te weten dat hij haar vader is. Een vader die ze graag ziet en die in Servië nog steeds geldt als nationale held, terwijl hij hier wordt verafschuwd. Voor Sofie is die tweestrijd moeilijk om mee te leven. Samen met journaliste Eline Bergmans schreef ze een boek, waarin ze op zoek gaat naar haar identiteit.

Meer weten

Lees hier het verhaal dat Eline Bergmans schreef voor dSWeekblad.

Het boek ‘Dochter van Arkan’, door Sofie van Pottelsberghe en Eline Bergmans, is uitgegeven bij Van Halewyck.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Eline Bergmans | Host Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout | Audioproductie Pieter | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.