Woensdag grote vakbondsactie bij Proximus

Na het socialistische ACOD heeft ook ACV het transformatieplan bij Proximus verworpen. Het gaat woensdag actievoeren voor de Proximus-torens.

‘Een duidelijke meerderheid heeft het plan afgewezen. De mensen geloven niet in dit zogenaamde transformatieplan’. Dat zegt ACV-vakbondsman Ben Coremans aan De Standaard. ACV-leden stemden vandaag over het plan waarbij 1.900 banen verdwijnen. Hoeveel van hen tegen stemden, wil hij niet meegeven, ‘maar het was heel duidelijk.’

Het ACV roept zijn leden daarom op om woensdag actie te voeren aan de Proximus-torens in Brussel. Daarmee volgt het een eerdere aankondiging van de socialistische ACOD, dat morgen lokale acties voert, en woensdag ook in Brussel. Volgens Coremans zal Proximus de facto plat gaan woensdag. ‘Wij rekenen erop dat de oproep massaal zal worden opgevolgd’, zegt hij.

De vakbond kaatst de bal nu naar de raad van bestuur. Die moet het overleg opnieuw vlot trekken, ‘want met de directie is het niet gelukt.’

Vier eisen

De vakbond schuift vier eisen naar voren: geen naakte ontslagen, het vrijwillige vertrekplan moet voor álle werknemers toegankelijk zijn, ‘een meer menselijke benadering’ voor de eindeloopbaan voor zware beroepen, en hij wil af van regels die ontslag in de toekomst makkelijker maken.

De raad van bestuur krijgt daarmee een tweede klepper op zijn bord. Hij zit in de laatste fase in de benoeming van de opvolger of opvolgster van ceo Dominique Leroy, en hoopt daar deze week mee te landen. Nu moet ze ook nog het sociaal overleg vlot proberen te trekken. De bonden rekenen erop dat de Raad de directie opnieuw naar de onderhandelingstafel zal sommeren. ‘Het zou pretentieus zijn om deze evaluatie over de haalbaarheid van het tranformatieplan naast zich neer te leggen’, zegt Coremans. ‘Dat zou van de Raad van Bestuur een uiting zijn van lef.’

Strikt genomen kan de directie van Proximus het transformatieplan ook met harde hand doorduwen zonder goedkeuring op het paritair comité, dat op woensdag staat gepland. Ook dat zou volgens de vakbond ‘een uiting zijn van lef en pretentie.’