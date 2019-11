Marc Wilmots is formeel: “Iraanse bond beging grove contractuele inbreuken”

Marc Wilmots bevestigt maandag via Twitter dat hij in een conflict met de Iraanse voetbalbond FFIRI is verwikkeld. Volgens lokale media zou de FFIRI Wilmots willen ontslaan en is er met de Kroaat Branko Ivankovic al een opvolger in beeld.

“Ik heb nota genomen van de geruchten die verschenen zijn in de Iraanse pers. Die zijn op geen enkele manier correct. De waarheid is dat er voor mij en mijn staf een ondraaglijke situatie is gecreëerd door de grove contractuele inbreuken begaan door de FFIRI”, schrijft Wilmots. “Het dossier is in handen van mijn advocaten en verder wens ik over het onderwerp geen commentaar te geven”, besluit hij.

De 50-jarige Wilmots ondertekende in mei bij de Iraanse bond een contract tot en met het WK 2022. Vanwege de tegenvallende resultaten in de voorronde zou de FFIRI het contract met de voormalige aanvaller willen beëindigen. Iran haalde slechts 6 op 12 uit zijn eerste vier WK-kwalificatieduels.

Eerder deze maand had Wilmots ermee gedreigd zijn contract te laten ontbinden wegens achterstallige betalingen. De Iraanse bond FFI benadrukte toen dat zijn salaris wel werd uitbetaald, maar dat de betaling niet was aangekomen op Wilmots’ bankrekening door de internationale banksancties tegen Iran.

J'ai pris note des rumeurs publiées dans la presse iranienne, qui ne sont aucunement correctes. La vérité est qu'une situation intolérable pour mon staff et moi-même a été créée à cause de graves violations contractuelles commises par la FFIRI. (1/2)