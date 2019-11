TV-TIPS. Een relevante film in MeToo-tijden: Elle

Heel wat actualiteit op de televisie vanavond, een docureeks over de recente politieke geschiedenis in België, een documentaire over rotjochies, en een film over een aangerande zakenvrouw.

1 WISSEL VAN DE MACHT

Canvas 21.20-22.15 uur

Tweede aflevering van de gesmaakte docureeks van Marc Van de Looverbosch over de recente politieke geschiedenis van België. Vandaag: hoe de dioxinecrisis de Vlaamse liberalen in 1999 aan de macht bracht, en hoe die partij daarna langzaam zichzelf vergiftigde.

2 ROTJOCHIES

NPO 2 20.25-22.00 uur

Knappe documentaire van Maasja Ooms over vier stuks ‘spijkerhard geteisem’, ontspoorde pubers die al herhaaldelijk met het gerecht in aanraking kwamen, en die dankzij een jeugdwerker op het Franse platteland een laatste kans krijgen om iets van zichzelf te maken.

3 ELLE

La Une 22.30-0.35 uur

Merkwaardig ingehouden film voor Paul Verhoevens doen: een portret van een zakenvrouw (Isabelle Huppert), die wordt aangerand en probeert te doen alsof er niets is gebeurd.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Er is aandacht voor de situatie in Hongkong, een reporter ter plaatse geeft de laatste stand van zaken. Daarnaast legt een reportage de situatie van de Oeigoeren in de gevangenis in China bloot. Een politieke gast geeft meer uitleg over de onderhandelingen voor de federale regering.