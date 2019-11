Brussels Airlines strikt sterrenchef Tim Boury

Tim Boury gaat samenwerken met Brussels Airlines. De jonge sterrenchef treedt in de voetsporen van onder andere Peter Goossens, Geert Van Hecke en Yves Mattagne.

Tim Boury, chef-kok van tweesterrenrestaurant Boury in Roeselare, zal volgend jaar de maaltijden kiezen op businessclass-vluchten van Brussels Airlines, zo heeft de luchtvaartmaatschappij maandag aangekondigd.

‘Tim was één van de jongste Belgische chefs om een eerste Michelinster te behalen. Zijn missie, zegt hij, is om dezelfde visie die hij nastreeft in zijn restaurant, ook te brengen op een hoogte van tien kilometer in de lucht’, aldus het persbericht.

Boury zit overigens niet stil. Boury Bottled, het gamma van spirits, likeuren en vermout die hij samen met zijn echtgenote en broer creëerde, lanceert binnenkort ook een eerste bier.